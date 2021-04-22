В знак благодарности добровольцам вручили билеты в музей
21 апреля состоялась акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Волонтёры культуры вместе с сотрудниками музея провели работы по облагораживанию территории музейного комплекса.
Все участники мероприятия получили благодарственные письма и билеты на бесплатное посещение музея.
- Спасибо волонтёрам культуры, что в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» выбрали Этнографический музей. Несмотря на непогоду, миссия субботника выполнена, вы молодцы! Рады сотрудничеству! – поблагодарили сотрудники музея.
Координатором движения «Волонтёры культуры» в Бурятии является республиканская детско-юношеская библиотека.
Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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