Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ

В знак благодарности добровольцам вручили билеты в музей



21 апреля состоялась акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Волонтёры культуры вместе с сотрудниками музея провели работы по облагораживанию территории музейного комплекса.



Все участники мероприятия получили благодарственные письма и билеты на бесплатное посещение музея.



- Спасибо волонтёрам культуры, что в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» выбрали Этнографический музей. Несмотря на непогоду, миссия субботника выполнена, вы молодцы! Рады сотрудничеству! – поблагодарили сотрудники музея.



Координатором движения «Волонтёры культуры» в Бурятии является республиканская детско-юношеская библиотека.





