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Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Волонтёры потрудились в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В знак благодарности добровольцам вручили билеты в музей

21 апреля состоялась акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. Волонтёры культуры вместе с сотрудниками музея провели работы по облагораживанию территории музейного комплекса.

Все участники мероприятия получили благодарственные письма и билеты на бесплатное посещение музея.

- Спасибо волонтёрам культуры, что в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» выбрали Этнографический музей. Несмотря на непогоду, миссия субботника выполнена, вы молодцы! Рады сотрудничеству! – поблагодарили сотрудники музея.

Координатором движения «Волонтёры культуры» в Бурятии является республиканская детско-юношеская библиотека.


волонтеры этнографический музей
 
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