В Улан-Удэ до +9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 апреля местами по республике небольшой мокрый снег, по южным, юго-западным районам до умеренного. Ветер северный, северо-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -11,-16, днём +6,+11, местами 0,+5.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +7,+9
В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество, Фото:
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Общество, 23.04.2021
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