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В Улан-Удэ стартовал онлайн-конкурс «Моя история Победы»

В Улан-Удэ стартовал онлайн-конкурс «Моя история Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 21 мая

В Улан-Удэ городской Совет депутатов объявил о старте онлайн-конкурса «Моя история Победы». Мероприятие посвящено 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс пройдёт в социальной сети Инстаграм в официальном аккаунте горсовета (@gorsovetulanude). К участию в конкурсе допускаются все жители Улан-Удэ, независимо от возраста.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на инстаграм-аккаунт городского совета депутатов. Затем снять видео с воспоминаниями о Великой Отечественной войне, рассказами о вещах и предметах из семейного архива, связанных с войной. Продолжительность видеоистории не должна превышать 3 минут. Заявки и видео присылаются до 13:00 21 мая включительно на электронную почту gorsovet_uu@mail.ru с заполненными данными. После публикации видео в профиле @gorsovetulanude нужно сделать репост в сторис своего открытого аккаунта с отметкой профиля организатора конкурса и сохранить в «Актуальное».

К участию в конкурсе не допускаются видеозаписи, не отвечающие требованиям, указанным в положении. С положением можно ознакомиться на сайте горсовета.

В конкурсе будет выявлено три победителя. Призёров определит генератор случайных чисел. Победители будут награждены дипломами и ценными призами (смартфон, велосипед и самокат).

Возрастное ограничение 0+
ГорсоветУУ Улан-Удэ конкурс День Победы
 
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