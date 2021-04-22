Жителей Бурятии развеселила «уставшая стоять» остановка

Пользователи соревнуются в остроумии по поводу едва не улетевшей остановки
Подписчики бурятского паблика anonim__03 придумывают название видео, на котором из-за порыва ветра едва не опрокидывается остановка. Автор не указал точное место происходящего, отметил лишь, что ролик был снят в одном из районов республики.
Подписчики паблика предлагают различные забавные варианты названия видео: «Решила уйти, но забор помешал», «Зевнул», «А мне летааать охота!!!», «Сколько ещё ждать этот автобус», «О, самолёт летит», «Прилегла отдохнуть», «Когда мама зашла в комнату, а ты резко прикинулся спящим», «Устала стоять, решила облокотиться», «Вот так могу, вот так могу, простые движения».
За три часа видео просмотрели около 30 тысяч раз.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Сети выложили видео необычного «ремонта дорог» в Улан-Удэ. Автомобилист застелил дыру на проезжей части ковром
.
Баярма Зодбоева восхитила фолловеров
Неожиданные осадки стали решающим фактором
Шесть человек из большой семьи сдают кровь регулярно
Жителям отдалённых микрорайонов проведут воду к домам
Ремонтные работы проведут ночью
Также в тренировках участвуют силовики и юнармейцы
Вячеслав Дамдинцурунов оценил выступления бурятских команд КВН
Умельцы смастерили большую фигуру из дерева
Почти все приёмные дети - русские, а приёмные родители – буряты
Общее число случаев заражения превысило 40,5 тысяч
Организаторы считают, что перезагрузка бурятского КВН состоялась
Кладовщику грозит административная ответственность
Двухмесячный медвежонок едва не погиб без матери
Стихотворение автор назвал «А может ли бронза золотом стать?»
Третья несогласованная акция в поддержку Алексея Навального на площади Советов окончилась задержаниями