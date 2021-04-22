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В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы

В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года

В Тункинском районе Бурятии проходят заседания организационного комитета по подготовке и проведению 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уже составлен, дополнен, уточнён и скорректирован план мероприятий праздника.

В разных уголках Тунки благоустроят памятники и обелиски погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Продолжается работа по редактированию «Книги памяти»: вносятся поправки, дополнения и уточнения архивных данных о земляках, защищавших Родину.

В этом году в районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года Кыренской средней школы. Полным ходом идёт съёмка фильма «Война глазами родных ветеранов». Большое интервью съёмочной группе дал Пётр Степанович Дёмин, орденоносец, инвалид войны, выпускник Кыренской школы 1941 года. В селе Жемчуг живёт второй оставшийся в живых выпускник Кыренской школы 1941 года, прославленный участник Сталинградской битвы, орденоносец Дамба Базарович Шаракшанов, о нём тоже был снят интересный видеосюжет.

Юбилейной дате будут посвящены военно-спортивные состязания, которые пройдут в Кырене. В начале мая будут проведены парад «Дошколят» и учащихся начальной школы, акция «Парад у дома ветерана».

В сам праздник в районном центре состоятся торжественный митинг, возложение гирлянд у мемориала Победы, посвящённое 80-летию «огненного» выпуска Кыренской средней школы, конкурс инсценированной песни военных лет.

В сельских поселениях района также пройдут праздничные торжества, чествования ветеранов войны и трудового фронта, «детей войны». В частности, в сельском поселении «Зун-Мурино» молодёжь и спортсмены Тунки соберутся на районный турнир, посвящённый памяти снайпера Тамары Редькиной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тункинского района.
Тункинский район Бурятия День Победы
 
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