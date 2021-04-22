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Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала невероятный завтрак с сыном

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии показала невероятный завтрак с сыном
Общество,  Фото:страница Баярмы Зодбоевой
Баярма Зодбоева восхитила фолловеров

Артистка цирка Дю Солей из Бурятии Баярма Зодбоева удивила пользователей соцсетей оригинальным способом кормления ребёнка. «Гуттаперчевая девочка» расположилась на кухонном столе, в одной руке она держала бутылочку с водой, в другой – ложечку, а книжку и планшет при этом удерживала пальцами ног.

Баярма ловко управляла всеми предметами, которые она держала, а малыш наблюдал за ней. Под видео она написала, что это завтрак, поставив хэштеги #нашибудни #буднимамы.



В комментариях восторгаются необычной мамой: «Super mommy!», «Баярмуша, с тобой никогда не соскучишься. Приезжай к нам, веселить наши завтраки», «Как классно!».

Как сообщал «Байкал-Daily», Баярма уже не впервые публикует подобные поразительные видео. В июне прошлого года она демонстрировала, как в игре с малышом использует свою гибкость. Она держала игрушки стопами и руками, привлекая внимание ребёнка. Чуть позже она опубликовала она удивила, как красит ногти. Она расположилась на полу и, держа ногами фонарик, наносила лак.

Первенца уроженка Бурятии родила в декабре 2019 года. Её муж Алан Перри генеральный менеджер сцены цирка Дю Солей. Свадьбу пара сыграла в американском штате Портленд летом 2017 года.


цирк
 
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