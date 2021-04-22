Неожиданные осадки стали решающим фактором
В Иркутской области перенесли срок введения особого противопожарного режима на территории региона. Такое решение принял председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям – губернатор Игорь Кобзев на внеплановом заседании рабочей группы.
Основанием стала непогода – выпало большое количество снега, который препятствует установлению жаркой сухой погоды и повышению классов пожарной опасности в лесах.
Таким образом, особый противопожарный режим будет введён в южных, западных и центральных районах 1 мая – на пять дней позже срока, обозначенного ранее. На северных территориях дата введения особого противопожарного режима осталась без изменений – с 17 мая.
Утверждён список территорий, которым грозит переход лесных и ландшафтных пожаров. В него вошли 505 населённых пунктов, 115 объектов экономики, организации отдыха детей и более 600 садовых товариществ, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже действует особый противопожарный режим.
В Иркутской области отложили введение особого противопожарного режима
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Баярма Зодбоева восхитила фолловеров
Неожиданные осадки стали решающим фактором
Шесть человек из большой семьи сдают кровь регулярно
Жителям отдалённых микрорайонов проведут воду к домам
Ремонтные работы проведут ночью
Также в тренировках участвуют силовики и юнармейцы
Вячеслав Дамдинцурунов оценил выступления бурятских команд КВН
Умельцы смастерили большую фигуру из дерева
Почти все приёмные дети - русские, а приёмные родители – буряты
Общее число случаев заражения превысило 40,5 тысяч
Организаторы считают, что перезагрузка бурятского КВН состоялась
Кладовщику грозит административная ответственность
Двухмесячный медвежонок едва не погиб без матери
Стихотворение автор назвал «А может ли бронза золотом стать?»
Третья несогласованная акция в поддержку Алексея Навального на площади Советов окончилась задержаниями