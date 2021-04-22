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В Иркутской области отложили введение особого противопожарного режима

В Иркутской области отложили введение особого противопожарного режима
Общество,  Фото:pixabay.com
Неожиданные осадки стали решающим фактором

В Иркутской области перенесли срок введения особого противопожарного режима на территории региона. Такое решение принял председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям – губернатор Игорь Кобзев на внеплановом заседании рабочей группы.

Основанием стала непогода – выпало большое количество снега, который препятствует установлению жаркой сухой погоды и повышению классов пожарной опасности в лесах.

Таким образом, особый противопожарный режим будет введён в южных, западных и центральных районах 1 мая – на пять дней позже срока, обозначенного ранее. На северных территориях дата введения особого противопожарного режима осталась без изменений – с 17 мая.

Утверждён список территорий, которым грозит переход лесных и ландшафтных пожаров. В него вошли 505 населённых пунктов, 115 объектов экономики, организации отдыха детей и более 600 садовых товариществ, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже действует особый противопожарный режим.
противопожарный режим
 
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