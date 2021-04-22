Лучшая донорская династия Бурятии состоит из шести человек

Сегодня в рамках Национального дня донора 17 жителям Бурятии вручили удостоверение и значок «Почётный донор России».















Члены семьи из Улан-Удэ на протяжении многих лет являются донорами крови. Началось всё это с мамы, затем стали сдавать кровь её подросшие дети – трое сыновей и дочка, позже «подключилась» невестка.- Вообще у нас доноров в 2020 году, несмотря на пандемию, пришло более 6 тысяч человек. Среди них можно отметить тех, кто приходит регулярно, это наши постоянные доноры. Ежегодно у нас в России организуется конкурс Российской ассоциации трансфузиологов на большее количество донаций, на донорские династии. И вот у нас выиграла конкурс в номинации «Лучшая донорская династия» семья из Улан-Удэ. У них мама, её трое сыновей, дочка и невестка сдают кровь. И большинство их них являются почётными донорами России, - рассказала заместитель главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.Есть среди доноров и рекордсмены – два жителя столицы Бурятии. Один из них за всё время сдал кровь 78 раз, из них 25 раз – это сдача тромбоцитов, другой сделал 70 донаций, 29 из них – также сдача тромбоцитов. «Это такая донация, которую не каждый может перенести достаточно хорошо», - уточнила Марина Бутуханова про тромбоциты. В последних в основном нуждаются онкогематологические больные.- Станция переливания крови – это единственная медицинская организация, которая заготавливает донорскую кровь, в которой нуждаются наши тяжёлые больные. И мы, конечно, работая с вами, видим, что к нам приходят те люди, у которых есть чувство патриотизма. Я считаю, что вы - активные люди, которые беспокоятся не только за себя, но и за других людей. Вот эти чувства, которые есть в людях – это очень благородное дело. Мы сегодня пригласили тех, кто стал почётным донором России. Чтобы «дойти» до почётного донора, надо иметь крепкое здоровье, потому что донор - это человек здоровый, который отдаёт свою частичку, делится ею с больным человеком. И этот больной человек выживает, - отметила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.Доноры приходили и во время строгих антиковидных ограничений.- В 2020 году была пандемия, и мы только благодаря вам, всем нашим донорам, смогли обеспечить наши лечебные учреждения компонентами крови. Во время пандемии болело очень много людей. Несмотря на это, наши доноры отзывались, приходили к нам, сдавали кровь, - добавила она.Один из улан-удэнцев, ставших почётными донорами России, стабильно сдаёт кровь раз в два месяца.- Я стал донором в 18 лет, тогда было интересно, как это, что это. А потом уже организм привык, и самому легче стало, то есть иммунитет стал сильнее. Ну, и, конечно, помогаю таким образом другим, - поведал Артем Танков.Стаж донорства у горожанина довольно большой - 10 лет.