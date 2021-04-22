Военные Бурятии соревнуются в ралли в Забайкалье

В ВВО проходит конкурс профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей



В Забайкальском крае военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Восточного военного округа примут участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей «Военное ралли».



В конкурсе будет задействована только серийно выпускаемая российская автомобильная техника, состоящая на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, – это легковые машины с колёсной формулой 4х4, грузовики 4х4 и 6х6. Ралли позволит продемонстрировать возможности отечественной военной техники и мастерство водителей. Этот вид состязаний включён в программу международных Армейских игр.



В рамках соревнований военнослужащим предстоит пройти индивидуальную гонку по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек водители получат за несколько минут до старта. Военные преодолеют маршрут протяжённостью свыше 50 километров по пересечённой местности с большим количеством естественных и искусственных препятствий, крутыми подъёмами и спусками, в различных погодных условиях. Победители и призёры первенства представят военный округ на всеармейских соревнованиях.



В мероприятии принимают участие команды, представляющие армейские объединения из Бурятии, Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей, а также Тихоокеанского флота – всего свыше 50 военнослужащих. В конкурсе задействовано порядка 20 единиц автомобильной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

