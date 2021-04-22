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В Бурятии военные начнут борьбу с клещами

В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
Общество,  Фото:pixabay.com
На полигонах и прилегающих территориях воинских частей пройдёт акарицидная обработка

Специалисты общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Бурятии. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч га.

- Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита. Также регулярно будет осуществляться скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих. Отдельное внимание будет уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Напомним, что на этой неделе парки Улан-Удэ были закрыты на противоклещевую обработку. Также вчера вечером была перегорожена площадь Советов. Официально это объяснили работами по «уборке и очистке территории, по уходу за зелёными насаждениями», а также противоклещевой обработкой.
Бурятия клещи военнослужащие ВВО
 
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