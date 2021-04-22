На полигонах и прилегающих территориях воинских частей пройдёт акарицидная обработка
Специалисты общевойскового объединения Восточного военного округа в ходе подготовки к летнему периоду обучения проведут противоклещевую обработку полигонной учебно-материальной базы и прилегающих территорий соединений и воинских частей округа, дислоцированных в Бурятии. Общая площадь обработки превысит 40 тысяч га.
- Кроме того, будут проведены санитарные рубки и удаление сухостоя на территории полигонов, сбор валежника и прошлогодней травы, где обычно скапливаются переносчики энцефалита. Также регулярно будет осуществляться скашивание травы в местах массового пребывания военнослужащих. Отдельное внимание будет уделено специфической профилактике на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Напомним, что на этой неделе парки Улан-Удэ были закрыты на противоклещевую обработку. Также вчера вечером была перегорожена площадь Советов. Официально это объяснили работами по «уборке и очистке территории, по уходу за зелёными насаждениями», а также противоклещевой обработкой.
В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В борьбу вступили специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения
На Стеклозаводе прошла церемония открытия мемориальной доски музыкальному педагогу
На регистрацию жених с невестой пришли с двумя детьми
На полигонах и прилегающих территориях воинских частей пройдёт акарицидная обработка
Школьников приглашают на интерактивную игру «Противостояние»
В день регистрации ей исполнилось 55 лет
В районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года
Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан
В рамках акции нужно было возложить цветы к любому памятнику Ленину
Базарын Ширэндэв был выпускником местного вуза и основателем академии наук Монголии
В конкурсе участвовало около 200 воспитанников 22 детских садов города
Глава Бурятии подчеркнул, что президент ответил в своём послании на актуальные вопросы, принял сильные решения
В ВВО проходит конкурс профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей
После ремонта состоялись ходовые испытания тяжёлого танка «Иосиф Сталин»
Строительство объекта планируется завершить в июле следующего года