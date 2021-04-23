 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 апреля

22 апреля

Популярное

Закаменск примет гастрономический фестиваль

Закаменск примет гастрономический фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятие пройдёт на центральной площади города

В административном центре Закаменского района Бурятии 9 мая горожан и гостей города встретит на площади гастрономический фестиваль «Вкус Победы», посвящённый 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Закаменска продегустируют блюда национальных кухонь народов, проживающих на территории района: бурят, русских, татар, немцев – всего более 20 национальностей.

- Уже сейчас к участию в фестивале приглашаются коллективы учреждений, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, частные лица. Блюда необходимо сопроводить информацией об изготовителе, его наименовании. При этом организатор (МКУ «Комитет по экономическому развитию») также предлагает участникам создать условия для дегустации блюд и иметь упакованный товар для розничной реализации. Во время проведения фестиваля приветствуется наличие национального костюма или фирменной одежды. Обязательным требованием является соблюдение участниками санитарных норм и правил. Итоги же конкурса подведёт независимая комиссия, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

21 апреля в конференц-зале администрации встретились председатели ТОСов, точек общественного питания, представители разных национальностей, проживающих в Закамне, чтобы обсудить вопросы, касающиеся проведения фестиваля. На встрече глава района Сергей Гонжитове рассказал, что победитель фестиваля получит барана, а остальные участники, вошедшие в призовую пятёрку, будут награждены ценными подарками и призами.

Возрастное ограничение 0+
Закаменск Закаменский район Бурятия фестиваль гастрономия День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
В Улан-Удэ адвокат-вымогатель пытался обжаловать приговор
Общество, 23.04.2021
Суд оставил жалобу без удовлетворения 
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
В Бурятии выявили нецелевое использование бюджетных средств
Общество, 23.04.2021
Работника райадминистрации оштрафовали за нарушение
В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности
В Бурятии кадастрового инженера привлекли к ответственности
Общество, 23.04.2021
Специалист внесла ложные сведения о границах участка 
Закаменск примет гастрономический фестиваль
Закаменск примет гастрономический фестиваль
Общество, 23.04.2021
Мероприятие пройдёт на центральной площади города
Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»
Автогонщики Бурятии устроят «Маёвку»
Общество, 23.04.2021
В Кабанском районе состоятся соревнования по автокроссу
В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций
В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций
Общество, 22.04.2021
К участию приглашаются семьи со всей республики
В Забайкалье вручат литературные премии
В Забайкалье вручат литературные премии
Общество, 22.04.2021
Продолжается конкурс на соискание премии губернатора
Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр
Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр
Общество, 22.04.2021
В борьбу вступили специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения
В Улан-Удэ появилась доска памяти Павла Потапова
В Улан-Удэ появилась доска памяти Павла Потапова
Общество, 22.04.2021
На Стеклозаводе прошла церемония открытия мемориальной доски музыкальному педагогу
В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
В Бурятии военные начнут борьбу с клещами
Общество, 22.04.2021
На полигонах и прилегающих территориях воинских частей пройдёт акарицидная обработка
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
Общество, 22.04.2021
Школьников приглашают на интерактивную игру «Противостояние»
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Общество, 22.04.2021
В день регистрации ей исполнилось 55 лет
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
Общество, 22.04.2021
В районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Общество, 22.04.2021
Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^