Закаменск примет гастрономический фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие пройдёт на центральной площади города



В административном центре Закаменского района Бурятии 9 мая горожан и гостей города встретит на площади гастрономический фестиваль «Вкус Победы», посвящённый 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Закаменска продегустируют блюда национальных кухонь народов, проживающих на территории района: бурят, русских, татар, немцев – всего более 20 национальностей.



- Уже сейчас к участию в фестивале приглашаются коллективы учреждений, предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, частные лица. Блюда необходимо сопроводить информацией об изготовителе, его наименовании. При этом организатор (МКУ «Комитет по экономическому развитию») также предлагает участникам создать условия для дегустации блюд и иметь упакованный товар для розничной реализации. Во время проведения фестиваля приветствуется наличие национального костюма или фирменной одежды. Обязательным требованием является соблюдение участниками санитарных норм и правил. Итоги же конкурса подведёт независимая комиссия, - сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.



21 апреля в конференц-зале администрации встретились председатели ТОСов, точек общественного питания, представители разных национальностей, проживающих в Закамне, чтобы обсудить вопросы, касающиеся проведения фестиваля. На встрече глава района Сергей Гонжитове рассказал, что победитель фестиваля получит барана, а остальные участники, вошедшие в призовую пятёрку, будут награждены ценными подарками и призами.



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