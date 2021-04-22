Также в тренировках участвуют силовики и юнармейцы
С военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, продолжается подготовка к проведению парада Победы. Тренировки, в которых принимают участие также парадные расчёты десантного соединения, МЧС России, Росгвардии и общероссийского движения «Юнармия», проходят на аэродроме «Восточный».
Во время тренировок военнослужащие отрабатывают слаженность действий личного состава парадных расчётов, знаменных групп и почётного караула. Войска гарнизона репетируют приветствие командующего объединением, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни.
Общее руководство репетицией осуществляет заместитель командующего общевойсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.
Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ пройдут более тысячи человек, в том числе парадный расчёт военнослужащих-женщин, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», помимо подготовки к параду, военные репетируют праздничный салют. Во время тренировок оттачивается синхронность.
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В Улан-Удэ военные вовсю готовятся к параду Победы
Общество, Фото:
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