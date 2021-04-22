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В Улан-Удэ военные вовсю готовятся к параду Победы

В Улан-Удэ военные вовсю готовятся к параду Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также в тренировках участвуют силовики и юнармейцы

С военнослужащими общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, продолжается подготовка к проведению парада Победы. Тренировки, в которых принимают участие также парадные расчёты десантного соединения, МЧС России, Росгвардии и общероссийского движения «Юнармия», проходят на аэродроме «Восточный».

Во время тренировок военнослужащие отрабатывают слаженность действий личного состава парадных расчётов, знаменных групп и почётного караула. Войска гарнизона репетируют приветствие командующего объединением, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни.

Общее руководство репетицией осуществляет заместитель командующего общевойсковым объединением по военно-политической работе полковник Игорь Сокол.

Всего 9 мая торжественным маршем по главной площади Улан-Удэ пройдут более тысячи человек, в том числе парадный расчёт военнослужащих-женщин, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», помимо подготовки к параду, военные репетируют праздничный салют. Во время тренировок оттачивается синхронность.

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