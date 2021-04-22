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Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр

Военные Бурятии участвуют в окружном этапе Армейских игр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В борьбу вступили специалисты по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморье, начался третий (окружной) этап соревнований «Мастер – оружейник», входящих в программу международных игр АрМИ-2021. Конкурсы проходят на «Сергеевском» полигоне.

В состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения принимают участие команды со всего округа от Бурятии до Сахалина. Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке повреждённой 122-мм гаубицы с огневой позиции на ремонтную базу и дальнейшем ремонте орудия.

Также участники продемонстрируют своё мастерство в обнаружении неисправностей и ремонте пистолетов, автоматов, пулемётов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по разным мишеням. О этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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