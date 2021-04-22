Министр спорта Бурятии: «Я полтора года так не смеялся»

Общество, Фото: БРО партии «Единая Россия»

Вячеслав Дамдинцурунов оценил выступления бурятских команд КВН



21 апреля в Улан-Удэ состоялся первый за год КВН со зрителями. Из-за ковидных ограничений ранее проводилась лишь онлайн-лига, где число зрителей и участников было ограничено. Основным партнёром фестиваля стало министерство спорта и молодежной политики Бурятии.



- Я рад, что наконец-то мы можем встречаться, правда, с определенными ограничениями. Хочу пожелать участникам яркой игры, а болельщикам – громче болеть. Ни пуха, ни пера! – говорил министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов перед началом игры.



Министр занял место в жюри вместе с двукратным чемпионом премьер-лиги КВН Валерием Гуляевым, «Мисс Монгольских наций 2019» Викторией Дашиевой, бизнесменом и блогером Саяном Галсандоржиевым. Также КВНщиков оценивали два представителя Народного Хурала: председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец и депутат Сергей Дорош.



Команды фестиваля разбили на несколько групп: «Первый раз на сцене»; команды вузов; команды средних специальных учебных заведений и «Фрилансеры» – команды, члены которых уже не студенты, но продолжают играть в КВН.



Жюри предстояло выбрать лучшую команду в каждой категории, лучшую команду фестиваля, лучшую шутку, лучшего актёра и команду-открытие.



Выступления команд, долгое время не выходивших к живому залу из-за пандемии, впечатлили и зрителей, и жюри.



- Спасибо за вечер! Честное слово, полтора года так, наверное, не смеялся! – говорил Вячеслав Дамдинцурунов.



- Перерыв, который у нас случился из-за пандемии, не сказался. Наоборот, ребята подкопили силы, все отрепетировали, хорошо выступили, – дал свою оценку фестивалю Саян Галсандрожиев.



- Ребята все очень крутые, целеустремленные, талантливые. Как показывает практика, у бурятских юмористов есть все шансы попасть на федеральное телевидение, - обрисовала перспективы бурятских КВНщиков Виктория Дашиева.



Решением жюри кубок фестиваля республиканской лиги КВН получила команда «Бурятский флекс», которая объединила студентов БГУ и БГСХА.

