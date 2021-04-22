В Бурятии военные обкатали танк ИС-2

После ремонта состоялись ходовые испытания тяжёлого танка «Иосиф Сталин»
На специализированном полигоне посёлка Сосновый Бор в Бурятии состоялись ходовые испытания тяжёлого советского танка времён Великой Отечественной войны ИС-2 «Иосиф Сталин». Восстановительные работы проводили военные мастера ремонтного батальона Восточного военного округа.
В ходе ходовых испытаний танка, военнослужащие отрегулировали сцепление, фрикционы. Военнослужащие на танке преодолели несколько сложных препятствий, проверили все системы жизнеобеспечения машины в различных нагрузках и режимах. В целом двигатель, рулевое управление, тормозная система, система охлаждения и подачи топлива работали в штатном режиме.
Лучшим военным мастерам отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО удалось восстановить танк и поставить его на ход. В дальнейшем легендарный танк примет участие в тренировках к параду Победы на аэродроме «Восточный», а после пройдёт в составе механизированной колонны техники на площади Советов 9 мая в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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