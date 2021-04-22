Общее число случаев заражения превысило 40,5 тысяч
По данным на 22 апреля, в Забайкальском крае за сутки установлено 38 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 42 077 человек.
Число победивших инфекцию за весь период регистрации болезни составило 40 581 человек, за сутки выздоровело 50 забайкальцев.
Региональный оперштаб отмечает, что за прошедшие сутки зафиксирован один летальный случай. Всего с начала пандемии опасная болезнь унесла жизни 818 забайкальцев.
В настоящее время в моногоспиталях Забайкалья 41 человек находится в тяжёлом состоянии, 15 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 36 948 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 31 больного.
В Забайкалье COVID-19 унёс жизни 818 человек
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Умельцы смастерили большую фигуру из дерева
Почти все приёмные дети - русские, а приёмные родители – буряты
Общее число случаев заражения превысило 40,5 тысяч
Организаторы считают, что перезагрузка бурятского КВН состоялась
Кладовщику грозит административная ответственность
Двухмесячный медвежонок едва не погиб без матери
Стихотворение автор назвал «А может ли бронза золотом стать?»
В столице Бурятии патрулируют прилегающие к лесам микрорайоны
Коронавирус приблизился к отметке в 37 тысяч
Жители Бурятии прилетели из Турции и Кореи
Единовременные выплаты семьи получат перед новым учебным годом
Медаль называется «Патриаршая благодарность»
Обе спортсменки из Бурятии вышли в финал чемпионата Европы
В дело вмешалась прокуратура
Мужчину осудили девять лет назад в Москве