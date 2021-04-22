 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 апреля

21 апреля

Популярное

Жители Забайкалья поженились, родив пятеро детей

Жители Забайкалья поженились, родив пятеро детей
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
На регистрацию жених с невестой пришли с двумя детьми

В Забайкальском крае коренные жители села Угдан решили узаконить свои отношения, имея уже пятеро детей. Необычный брак был зарегистрирован работниками отдела ЗАГС Читинского района.

- На регистрацию брака Сандан и Цындыма пришли с двумя детьми на руках – остальные в это время находились в детском саду. У молодожёнов две дочери и три сына, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.

Напомним, что недавно в Приаргунском районе края супруги справили «бриллиантовую» свадьбу. Примечательно, что регистрация у «молодожёнов» была в день полёта Юрия Гагарина в космос.
Забайкальский край свадьба дети семьи ЗАГС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
Общество, 22.04.2021
Школьников приглашают на интерактивную игру «Противостояние»
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей
Общество, 22.04.2021
В день регистрации ей исполнилось 55 лет
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
В Тункинском районе Бурятии идёт подготовка ко Дню Победы
Общество, 22.04.2021
В районе отметят 80-летие «огненного» выпуска 1941 года
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Улан-Удэ присоединится к «Российскому Азимуту»
Общество, 22.04.2021
Всероссийские массовые соревнования пройдут в микрорайоне Аршан
В Бурятии проходил флешмоб «Цветы - Ильичу»
В Бурятии проходил флешмоб «Цветы - Ильичу»
Общество, 22.04.2021
В рамках акции нужно было возложить цветы к любому памятнику Ленину
В Иркутске открыли мемориальную доску монгольскому учёному
В Иркутске открыли мемориальную доску монгольскому учёному
Общество, 22.04.2021
Базарын Ширэндэв был выпускником местного вуза и основателем академии наук Монголии
В Улан-Удэ выбрали лучшие рисунки и поделки детсадовцев
В Улан-Удэ выбрали лучшие рисунки и поделки детсадовцев
Общество, 22.04.2021
В конкурсе участвовало около 200 воспитанников 22 детских садов города
Алексей Цыденов о послании президента: «Поддержка для Бурятии существенна»
Алексей Цыденов о послании президента: «Поддержка для Бурятии существенна»
Общество, 22.04.2021
Глава Бурятии подчеркнул, что президент ответил в своём послании на актуальные вопросы, принял сильные решения
Военные Бурятии соревнуются в ралли в Забайкалье
Военные Бурятии соревнуются в ралли в Забайкалье
Общество, 22.04.2021
В ВВО проходит конкурс профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей
В Бурятии военные обкатали танк ИС-2
В Бурятии военные обкатали танк ИС-2
Общество, 22.04.2021
После ремонта состоялись ходовые испытания тяжёлого танка «Иосиф Сталин»
В Окинском районе Бурятии построят школу на 360 мест
В Окинском районе Бурятии построят школу на 360 мест
Общество, 22.04.2021
Строительство объекта планируется завершить в июле следующего года
В Бурятии осуждённые изготовят пиломатериал для села
В Бурятии осуждённые изготовят пиломатериал для села
Общество, 22.04.2021
Контракт на поставку пиломатериалов заключен
В Бурятии на операции «Мотоцикл» поймали водителей без прав
В Бурятии на операции «Мотоцикл» поймали водителей без прав
Общество, 22.04.2021
В Селенгинском районе проверили 40 единиц мототранспорта

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^