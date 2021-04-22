На регистрацию жених с невестой пришли с двумя детьми
В Забайкальском крае коренные жители села Угдан решили узаконить свои отношения, имея уже пятеро детей. Необычный брак был зарегистрирован работниками отдела ЗАГС Читинского района.
- На регистрацию брака Сандан и Цындыма пришли с двумя детьми на руках – остальные в это время находились в детском саду. У молодожёнов две дочери и три сына, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Напомним, что недавно в Приаргунском районе края супруги справили «бриллиантовую» свадьбу. Примечательно, что регистрация у «молодожёнов» была в день полёта Юрия Гагарина в космос.
Жители Забайкалья поженились, родив пятеро детей
Общество, Фото:
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