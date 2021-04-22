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В детсаду в Бурятии хранили крупу без документов

В детсаду в Бурятии хранили крупу без документов
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Кладовщику грозит административная ответственность

В Усть-Баргузинском детском саду «Солнышко» специалисты Россельхознадзора выявили нарушение правил закупки и хранения круп. На три крупы учреждением не представлены документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых продуктов.

В отношении кладовщика учреждения возбуждено административное дело. Выдано предписание о предоставлении документов на возврат поставщику, либо документ, подтверждающий качество и безопасность пищевой продукции, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
детские сады Россельхознадзор
 
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