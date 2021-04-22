Жительница Забайкалья вышла замуж в свой юбилей

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

В день регистрации ей исполнилось 55 лет



В Забайкальском крае необычную регистрацию брака провели работники Газимуро-Заводского отдела ЗАГС. Жительница села Газимурский Завод Ольга вступила в брак в день своего рождения, когда ей исполнилось 55 лет.



Это второй брак Ольги, а у её избранника, Ильи – первый. Илья и Ольга жили в одном селе на соседних улицах много лет, а познакомились лишь два года назад. Проверив свои чувства, решили зарегистрировать отношения.



Напомним, самый большой возраст, в котором в 2020-м году женились или выходили замуж на территории Забайкалья, составил 91 год. Невеста в таком возрасте вышла замуж за 88-летнего мужчину в Тунгокоченском районе. Жених в возрасте 91-го года живёт в Сретенске, его избраннице 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.

