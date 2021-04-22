Школьников приглашают на интерактивную игру «Противостояние»
30 апреля в Улан-Удэ проведут интерактивную игру «Противостояние», посвящённую Дню Победы. Мероприятие состоится в этнографическом музее народов Забайкалья и проводится совместно с центром допризывной подготовки и патриотического воспитания и войсковой частью 01229.
Игра состоит из 6 этапов. Дети смогут увидеть военную форму периода Великой Отечественной Войны 1941-1945 года, а также познакомятся с коллекцией предметов — личных вещей солдат, офицеров, собранных при раскопках Вадимом Таюрским, педагогом центра допризывной подготовки и патриотического воспитания.
Участники программы самостоятельно будут собирать и разобрать макет автомата Калашникова, стрелять по мишеням из пневматической винтовки, собирать парашют и научатся правильно оказывать первую медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ сыграют в игру, посвящённую Дню Победы
Общество, Фото:
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