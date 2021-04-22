В столице Бурятии патрулируют прилегающие к лесам микрорайоны
21 апреля сотрудники управления ЧС администрации Улан-Удэ, МЧС и городского лесничества провели проверку противопожарной безопасности в ДНТ «Актёр». В ходе патрулирования спасатели напомнили жителям о запрете разведения открытого огня, выжигания сухой травы и мусора.
- За нарушение требований противопожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ на граждан от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
Запрещается бросать окурки, спички. В период действия особого противопожарного периода также запрещается нахождение в лесах. Территорию Улан-Удэ ежедневно будут патрулировать патрульные группы.
С19 апреля в Бурятии введён особый противопожарный режим.
В Улан-Удэ проверили ДНТ «Актёр»
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