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За сутки в Бурятии коронавирус подтверждён у 31 человека

За сутки в Бурятии коронавирус подтверждён у 31 человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус приблизился к отметке в 37 тысяч

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 22 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 достигло 36 948. Из них 54% (19 666) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За последние сутки коронавирус выявили у 31 жителя Бурятии. Из них 22 пациента обследовали из-за признаков ОРВИ и пневмонии, у остальных анализы взяли как у контактных лиц и при профилактических обследованиях (многие организации за свой счёт тестируют сотрудников).

Ситуация с заболеваемостью остаётся на прежнем невысоком уровне. В марте средний прирост упал до 45 новых случаев заражения ежедневно, в апреле коронавирус ещё больше пошёл на убыль. Для сравнения, в октябре было более 200 новых больных каждый день, а зимой ежедневно выявляли более 100 заражённых.

Накануне вылечились 43 человека. За всё время выздоровели 35 549 пациентов, или 96%.

Умерли за сутки двое больных коронавирусом. Всего же с начала пандемии в Бурятии скончались 829 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 317 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 215. В отделениях реанимации находится 54 пациента (из них старше 65 лет – 31), на ИВЛ 23 пациента (из них старше 65-ти – 15).

В Бурятии развёрнуто 530 ковидных коек, из них свободно 213.

Амбулаторное лечение проходят 253 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 600 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях главный санитарный врач России Анна Попова заявила о формировании в стране сибирского штамма коронавируса.

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф вручил клирикам медали за вклад в борьбу с коронавирусом.

Трёх жителей Бурятии, прилетевших из Турции и Кореи, оштрафовали за несданные тесты на ковид.


коронавирус профилактика
 
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