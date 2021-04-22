Жители Бурятии прилетели из Турции и Кореи
13 и 14 апреля специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии возбудили три административных дела в отношении граждан, прибывших с Турции и Кореи. Суды назначили нарушителям штрафы на общую сумму 45 тысяч рублей.
Туристы, прилетевшие из Турции и Кореи, не сделали в течение трёх дней положенный тест на COVID-19.
Недавно в России были ужесточены требования к возвращающимся из Турции и Танзании. Те, кто прилетают до 1 мая, должны сдать анализы на коронавирус дважды. Интервал между обследованиями должен составлять не менее суток.
После 1 мая эти требования будут распространятся на всех граждан Российской Федерации, прибывающих из-за рубежа.
За невыполнение требований об обязательном тестировании нарушителям грозят штрафы.
Также привлечён к ответственности за нарушение режима изоляции житель Северо-Байкальского района, больной COVID-19. Мужчине назначен штраф в размере 8000 рублей.
В Бурятии туристов оштрафовали за несданные тесты на COVID-19
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