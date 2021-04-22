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В Улан-Удэ выбрали лучшие рисунки и поделки детсадовцев

В Улан-Удэ выбрали лучшие рисунки и поделки детсадовцев
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ
В конкурсе участвовало около 200 воспитанников 22 детских садов города

С 12 по 20 апреля состоялся V городской конкурс творческих работ детей «Мама, папа, я – творим космические чудеса - 2021». Конкурс проходил по двум номинациям: «Рисунок» и «Декоративно-прикладное творчество».

В конкурсе участвовали авторские работы: рисунки и поделки. Исходный материал, техника исполнения и размеры были на усмотрение автора. К конкурсу приглашались дети в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие учреждения дошкольного образования.

- Участники делали фотографии своих творческих работ и с хэштэгом названия своего учреждения публиковали посты в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук. Победителем стало учреждение, чья работа набрала наибольшее количество классов, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Всего в конкурсе приняло участие 198 детей из 22 детских садов города. Места распределились следующим образом:

Номинация «Рисунок»
1 место – Мэдэгма Б., детский сад № 113 «Капитошка»
2 место – Элина К., предшкола-детский сад №63 (2 корпус)
3 место – Светлана Д., детский сад №57 «Белочка»

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»
1 место – Ян Т., детский сад №91 «Строитель»
2 место – Матвей Ф., детский сад №95 «Рябинушка»
3 место – Никита С., детский сад №91 «Строитель

Номинация «Приз зрительских симпатий»
Работа «Парад планет», руководитель Светлана Асташова, детский сад №27 (2 корпус) «Сэсэг»
Улан-Удэ конкурс детские сады
 
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