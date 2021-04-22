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В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций

В Бурятии вновь стартовал конкурс семейных традиций
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К участию приглашаются семьи со всей республики

В Бурятии объявлен второй конкурс семейного творчества «Семья и традиции». К участию приглашаются семьи республики, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие (воспитавшие) детей, сообщает пресс-служба РЦНТ.

Конкурс пройдёт дистанционно по видеозаписям. В коротком видеоролике семьи должны рассказать о своих семейных традициях, реликвиях, родословной, традициях своего народа, национальных праздниках, костюмах и прочем. Участники покажут фотографии из семейного альбома, которые отражают историю нескольких поколений семьи.

Для участия в конкурсе нужно записать две видеопрезентации. Заявку на конкурс, фото- и видеоматериалы необходимо направить до 30 апреля на электронный адрес: kddrcnt@mail.ru.

Напомним, что первый республиканский интернет-конкурс семейного творчества «Семья и традиции» состоялся летом прошлого года. Победителем конкурса стала семья Максима Сотнич и Елены Ивановой.

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