В Забайкалье вручат литературные премии

Продолжается конкурс на соискание премии губернатора



В Забайкальском крае проводится конкурс на соискание премии губернатора региона имени М.Е. Вишнякова в области литературы. На конкурс принимаются книжные или журнальные издания литературных произведений (роман, повесть, сборник повестей и (или) рассказов, сборник стихов) в трёх экземплярах, опубликованные не ранее чем за один год до объявления конкурса (2020, 2021 годы). Каждый номинант имеет право выдвинуть не более одного произведения каждого жанра.



В заявке на участие в конкурсе необходимо указать краткие биографические сведения о кандидате, основные творческие достижения и публикации, полное название выдвигаемого на конкурс литературного произведения, описание его идейно-художественных особенностей, контактные телефоны и адрес.



Конкурсные работы и заявки на участие принимаются до 1 июня текущего года по адресу: 672090, город Чита, улица Анохина, 73, вахта, а также могут быть направлены по почте: главпочтамт, а/я 32, город Чита, 672000.



Заявки на участие в конкурсе, предоставленные не в полном объёме, а также по истечении срока приёма, не принимаются. Материалы не рецензируются и не возвращаются, переписка с авторами не ведётся.



Напомним, премия имени российского поэта Михаила Евсеевича Вишнякова присуждается на протяжении уже более десяти лет за создание наиболее талантливых литературных произведений, которые вносят существенный вклад в развитие культуры Забайкальского края. Лауреатами премии в разные годы становились Борис Макаров, Олег Димов, Вячеслав Вьюнов, Николай Ярославцев, Валентина Трухина, Юрий Курц, Геннадий Андрюк, Олег Петров, Елена Чубенко, Алексей Егоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

