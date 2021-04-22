В Иркутске открыли мемориальную доску монгольскому учёному

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Базарын Ширэндэв был выпускником местного вуза и основателем академии наук Монголии



В Иркутске состоялось открытие мемориальной доски монгольскому учёному Базарыну Ширэндэву. Памятный знак установлен на фасаде здания педагогического института Иркутского государственного университета на улице Нижняя Набережная. Церемония прошла в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.



– Мемориальная доска академику Ширэндэву пополнила ряд памятных мест Иркутска, которые свидетельствуют о вековой дружбе между нашими странами. В Иркутске есть улица Сухэ-Батора и Улан-Баторская, мемориальные доски Сухэ-Батору и Цэдэнбалу, – отметил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. – Открытие мемориальной доски – это дань уважения не только конкретному человеку, но и дань памяти целому поколению, которое много сделало для укрепления добрососедских отношений. Искренне надеюсь, что такие памятные знаки будут напоминать молодому поколению, что дружба, согласие, взаимовыручка – одни из главных жизненных ценностей.



В зале заседаний учёного совета состоялось открытие фотодокументальной экспозиции и круглый стол «Дружба – Найрамдал: 100 лет вместе». В мероприятиях приняли участие генеральный консул Монголии в городе Иркутске и сотрудники генерального консульства, сотрудники представительства МИД России в городе Иркутске, представители общественности, учёные, преподаватели, сотрудники и студенты ИГУ, а также выпускники ИГПИ и ИГУ из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Справка



Базарын Ширэндэв – выпускник исторического факультета Иркутского педагогического института. Монгольский историк, академик, общественный и государственный деятель, первый руководитель государственного университета и основатель академии наук Монголии. Заслуженный деятель науки, лауреат государственной премии, Герой труда Монголии.



Большая научная и политическая деятельность академика отмечена высокими правительственными наградами в Монголии и других странах мира: четыре ордена Трудового Красного Знамени, два ордена Полярной звезды, орден Сухэ-Батора и медали МНР, четыре медали СССР, орден Польши и орден КНДР, серебряная медаль имени Жолио-Кюри и др.

