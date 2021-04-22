В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» нарушила закон об организации предоставления муниципальных услуг.
Установлено, что вопреки закону лицом администрации нарушены сроки подготовки и направления ответа на запрос филиала кадастровой палаты Бурятии в рамках межведомственного взаимодействия. Этот сотрудник ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.
Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответ на запрос направлен.
Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений. Виновному назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии администрация затянула с подачей ответа на запрос
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