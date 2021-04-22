В Бурятии администрация затянула с подачей ответа на запрос

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район» нарушила закон об организации предоставления муниципальных услуг.



Установлено, что вопреки закону лицом администрации нарушены сроки подготовки и направления ответа на запрос филиала кадастровой палаты Бурятии в рамках межведомственного взаимодействия. Этот сотрудник ранее привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.



Главе муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого ответ на запрос направлен.



Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено административное дело за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений. Виновному назначен штраф, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

