В Бурятии осуждённого не выпустили досрочно

Мужчину осудили девять лет назад в Москве



Верховный суд Бурятии отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.



В апреле 2011 года Останкинским районным судом Москвы житель Московской области признан виновным в похищении человека и вымогательстве, ему назначено 15 лет 8 месяцев лишения свободы. Преступник направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима.



В феврале текущего года Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, учитывая наличие поощрений и положительной характеристики.



- Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посчитала, что условно-досрочное освобождение является преждевременным. Цель наказания – исправление, предупреждение совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости не достигнута. Соблюдение осуждённым условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Апелляционным постановлением Верховного суда республики по представлению специализированного прокурора решение суда первой инстанции отменено. Вынесено новое постановление, согласно которому осуждённый продолжит отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима.



