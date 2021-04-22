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В Бурятии осуждённого не выпустили досрочно

В Бурятии осуждённого не выпустили досрочно
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчину осудили девять лет назад в Москве

Верховный суд Бурятии отменил решение суда первой инстанции об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В апреле 2011 года Останкинским районным судом Москвы житель Московской области признан виновным в похищении человека и вымогательстве, ему назначено 15 лет 8 месяцев лишения свободы. Преступник направлен для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима.

В феврале текущего года Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, учитывая наличие поощрений и положительной характеристики.

- Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посчитала, что условно-досрочное освобождение является преждевременным. Цель наказания – исправление, предупреждение совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости не достигнута. Соблюдение осуждённым условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Апелляционным постановлением Верховного суда республики по представлению специализированного прокурора решение суда первой инстанции отменено. Вынесено новое постановление, согласно которому осуждённый продолжит отбывать лишение свободы в исправительной колонии строгого режима.

прокуратура
 
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