Улан-удэнец получил срок за побег из зала суда

В колонии мужчина проведёт семь месяцев



38-летний житель Улан-Удэ признан виновным в побеге из-под стражи в зале суда (ч. 1 ст. 313 УК РФ).



В суде установлено, что в 2020 году мужчина осуждён за совершение преступления, ему назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ. От отбывания наказания он уклонился.



- В связи с этим по представлению начальника уголовно-исполнительной инспекции по Железнодорожному району Улан-Удэ судом принято решение о замене данного вида наказания на 18 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вынесено постановление о взятии осуждённого под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Однако мужчина, уклоняясь от отбывания наказания, совершил побег. Через непродолжительное время он был задержан полицейскими.



Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Приговор вступил в законную силу.

