Дирижёр из Бурятии дебютировал в большом зале Петербургской филармонии

Выступал Академический симфонический оркестр



20 апреля в большом зале Петербургской филармонии прошёл дебютный концерт главного дирижёра Бурятского театра оперы и балета Георгия Албегова.



В исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Албегова прозвучали сюита из оперы «Кармен» Бизе, симфоническая поэма Гершвина «Американец в Париже», а также концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и концерт для ударных Мийо.



Солистами выступили артисты оркестра, известные петербургские музыканты Сергей Печатин и Тимур Федоров.



Георгий Албегов является главным дирижером Бурятского театра оперы и балета с ноября 2020 года.



По его инициативе был создан музыкальный фестиваль «Incalzando», который пройдёт в Улан-Удэ с 5 по 11 мая (6+). Одна из целей мероприятия - усилить внимание к оркестру Бурятского оперного театра, который за последние месяцы пополнился музыкантами из разных городов России.



На предстоящих концертах оркестранты будут выступать на сцене с именитыми приглашенными солистами: Агундой Кулаевой (Большой театр), пианистом Иваном Рудиным и скрипачом Дмитрием Стопичевым, сообщили в Бурятском оперном театре.





