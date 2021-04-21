Выступал Академический симфонический оркестр
20 апреля в большом зале Петербургской филармонии прошёл дебютный концерт главного дирижёра Бурятского театра оперы и балета Георгия Албегова.
В исполнении Академического симфонического оркестра под управлением Албегова прозвучали сюита из оперы «Кармен» Бизе, симфоническая поэма Гершвина «Американец в Париже», а также концерт для виолончели с оркестром Сен-Санса и концерт для ударных Мийо.
Солистами выступили артисты оркестра, известные петербургские музыканты Сергей Печатин и Тимур Федоров.
Георгий Албегов является главным дирижером Бурятского театра оперы и балета с ноября 2020 года.
По его инициативе был создан музыкальный фестиваль «Incalzando», который пройдёт в Улан-Удэ с 5 по 11 мая (6+). Одна из целей мероприятия - усилить внимание к оркестру Бурятского оперного театра, который за последние месяцы пополнился музыкантами из разных городов России.
На предстоящих концертах оркестранты будут выступать на сцене с именитыми приглашенными солистами: Агундой Кулаевой (Большой театр), пианистом Иваном Рудиным и скрипачом Дмитрием Стопичевым, сообщили в Бурятском оперном театре.
Дирижёр из Бурятии дебютировал в большом зале Петербургской филармонии
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