Также средства регионального маткапитала хотят разрешить направлять на медуслуги
В Иркутской области принят законопроект, позволяющий использовать материнский капитал на приобретение земельных участков. После поправок в закон появится возможность направлять областной материнский капитал как на ремонт жилых помещений, так и на приобретение земельного участка для семей с детьми.
Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов пояснил, что жители области часто не могут выбрать положенную сумму материнского капитала, так как граждане ограничены в его применении. Принятый нормативный акт призван улучшить эту ситуацию.
Также в областной парламент поступало много обращений с предложением предоставить возможность использовать средства маткапитала на медицинские услуги. Работа над соответствующими изменениями в законодательство уже ведётся, сообщили в Заксобрании Иркутской области.
В Иркутской области областной маткапитал разрешили тратить на покупку земли
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Министр спорта и молодежной политики Бурятии принял участие в открытии чемпионата ФССП по стрельбе
В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык
Выступление состоялось в концертном зале Мариинского театра
В восьми районах дежурят рабочие группы контроля паводковой обстановки
Дочь автора слов гимна Бурятии возмущена грубой ошибкой
Акция пройдёт в Тулунже
Более 100 тысяч забайкальцев поставили прививку
Осуждённые тягали покрышки и метали гири
Стартовать велопробег будет из четырёх точек
Брошки подарят ветеранам
Жители Бурятии шутят по поводу «ямочного ремонта на новый лад»
Тренировками будут добиваться синхронности
Вопрос с пристроем к школе № 17 в Улан-Удэ зашёл в тупик
По ночам стучат молотки и работают бензопилы
Запрещено и спортивное рыболовство, и любительское