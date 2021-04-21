В Иркутской области областной маткапитал разрешили тратить на покупку земли

Также средства регионального маткапитала хотят разрешить направлять на медуслуги



В Иркутской области принят законопроект, позволяющий использовать материнский капитал на приобретение земельных участков. После поправок в закон появится возможность направлять областной материнский капитал как на ремонт жилых помещений, так и на приобретение земельного участка для семей с детьми.



Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов пояснил, что жители области часто не могут выбрать положенную сумму материнского капитала, так как граждане ограничены в его применении. Принятый нормативный акт призван улучшить эту ситуацию.



Также в областной парламент поступало много обращений с предложением предоставить возможность использовать средства маткапитала на медицинские услуги. Работа над соответствующими изменениями в законодательство уже ведётся, сообщили в Заксобрании Иркутской области.





