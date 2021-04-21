В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады

Соревнования по футболу и настольному теннису пройдут в Ангарском городском округе



В Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе областного училища олимпийского резерва 23 апреля состоится региональный этап всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по футболу и настольному теннису. В соревнованиях будут участвовать спортсмены двух возрастных групп – 12-15 лет и 16-21 года.



Согласно предварительным заявкам, участие в региональном этапе спартакиады примут 192 спортсмена из Иркутска, Саянска, Тайшета, Братска и Ангарска. На базе спортивно-оздоровительного комплекса одновременно будут проходить соревнования по программе специальной Олимпиады России – по футболу, юнифайд-футболу, настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



- Впервые в области будет организован региональный этап всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису. Юнифайд – это важная программа, объединяющая спортсменов специальной Олимпиады и обычных спортсменов. Это движение помогает спортсменам с особенностями в умственном развитии включиться в нормальную жизнь и почувствовать себя полноправными членами общества, - рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева.



Возрастное ограничение 0+

