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В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады

В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования по футболу и настольному теннису пройдут в Ангарском городском округе

В Ангарске в спортивно-оздоровительном комплексе областного училища олимпийского резерва 23 апреля состоится региональный этап всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по футболу и настольному теннису. В соревнованиях будут участвовать спортсмены двух возрастных групп – 12-15 лет и 16-21 года.

Согласно предварительным заявкам, участие в региональном этапе спартакиады примут 192 спортсмена из Иркутска, Саянска, Тайшета, Братска и Ангарска. На базе спортивно-оздоровительного комплекса одновременно будут проходить соревнования по программе специальной Олимпиады России – по футболу, юнифайд-футболу, настольному теннису, юнифайд-настольному теннису, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Впервые в области будет организован региональный этап всероссийской спартакиады специальной Олимпиады по настольному теннису и юнифайд-настольному теннису. Юнифайд – это важная программа, объединяющая спортсменов специальной Олимпиады и обычных спортсменов. Это движение помогает спортсменам с особенностями в умственном развитии включиться в нормальную жизнь и почувствовать себя полноправными членами общества, - рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева.

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спорт специальная олимпиада Иркутская область спартакиада Ангарск
 
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