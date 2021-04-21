В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык

У Аюны несколько лет назад отказали ноги, но она ведёт активную жизнь
17 апреля спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы отправились в экспедицию в Окинский район для реализации социально-мотивационного проекта «Аюна-2020». Главная цель проекта –восхождение на вершину горы Мунку-Сардык 21-летней Аюны.
Идея восхождения возникла у Аюны давно, а команда горного движения «Хан Тенгри», участником которого является и сама Аюна, поддержала девушку и помогает исполнить её мечту.
Аюна инвалид-колясочник первой группы. Пять лет назад у девушки отказали ноги. Долгие месяцы реабилитации позволили ей снова научиться сидеть. Несмотря на диагноз – параплегия нижних конечностей - девушка не унывает и ведёт активный образ жизни: занимается спортом, посещает различные общественные мероприятия, путешествует. Аюна студентка БГУ, где учится сразу на двух факультетах.
Восхождение было запланировано на апрель 2020 года (отсюда название проекта «Аюна 2020»), но в связи с ограничительными мерами было принято решение перенести его на 2021 год.
С октября 2020 года Аюна начала проходить курс адаптивных тренировок, который для неё разрабатывали участники данного проекта: спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, инструкторы по альпинизму и скалолазанию, тренер-реабилитолог, врач-травматолог. Подготовка включала в себя занятия в тренажёрном и скалодромном залах, а также выездные занятия на горном рельефе для обучения работы с альпинистским снаряжением и тестирования экипировки.
В ходе подготовки команда столкнулась с проблемой передвижения на сложных участках, где единственный возможный вариант - идти пешком (и не только по снежному рельефу). Решением данной проблемы стало создание прототипа транспортного средства высокой проходимости.
Одним из конечных результатов проекта является создание мотивационного фильма, в котором будет показан весь процесс подготовки к восхождению и само восхождение Аюны на гору Мунку-Сардык. Фильм планируется продвигать в соцсетях, на телеканалах, кинофестивалях, популярных лекториях.
В экспедиции принимают участие 20 человек. Среди них опытные альпинисты и врачи. Сегодня погодные условия сложные – идет снег, но это не мешает. Самочувствие всех членов команды отличное. Возвращение в Улан-Удэ планируется к 30 апреля, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык
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