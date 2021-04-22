В Бурятии местами снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Улан-Удэ возможен небольшой мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 апреля ночью по юго-западу, днём местами по республике небольшой мокрый снег и снег, по южной половине до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -10,-15, днём +4,+9, местами +2,-3.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой мокрый снег. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4,+6.

