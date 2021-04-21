Танкисты Бурятии прошли контрольную проверку

Свой профессионализм подтвердили около 500 военнослужащих ВВО



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» военнослужащие танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа сдали контрольную проверку за зимний период обучения. Каждый военнослужащий должен был продемонстрировать навыки, отработанные в ходе занятий и полевых учений зимой.



Танкисты провели боевые стрельбы штатным снарядом из 125-мм пушек танков Т-72Б3 по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия и расчёты РПГ условного противника, на расстоянии от 1600 до 2000 метров. Кроме того, танкисты ВВО вели фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложнейшим элементом огневой подготовки.



В боевых стрельбах было задействовано около 500 танкистов и свыше 100 единиц вооружения и военной техники соединения ВВО, сообщает пресс-служба округа.

