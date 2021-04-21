Ансамбль ВВО «Селенга» даёт в районах концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы
Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провели концерт, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот концерт прошёл в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».
- Военные артисты создали праздничную атмосферу, исполнив известные песни, в частности, «Катюша», «От героев былых времён», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы». Также гостям концерта были представлены различные танцевальные номера, - сообщает пресс-служба ВВО.
Кроме этого, для гостей акции военнослужащие объединения провели выставку образцов оружия и обмундирования времён Великой Отечественной войны. Экспонаты были предоставлены музеем Боевой Славы общевойскового объединения и поисковым отрядом «Рысь». В мероприятии приняли участие более 200 юных патриотов Кабанского района Бурятии, среди которых юнармейцы, кадеты и учащиеся средних образовательных школ.
Следующим этапом проведения акции «Помним! Чтим! Гордимся!» станет проведение концертов в Кяхтинском, Заиграевском и Иволгинском районах республики.
Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»
Общество, Фото:
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