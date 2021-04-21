Военные артисты Бурятии участвуют в акции «Помним! Чтим! Гордимся!»

Общество, Фото: пресс-служба МВД по РБ

Ансамбль ВВО «Селенга» даёт в районах концерты, посвящённые 76-й годовщине Победы



Военнослужащие ансамбля общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, провели концерт, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот концерт прошёл в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».



- Военные артисты создали праздничную атмосферу, исполнив известные песни, в частности, «Катюша», «От героев былых времён», «Казаки в Берлине», «Журавли», «Смуглянка», «Баллада о солдате», «День Победы». Также гостям концерта были представлены различные танцевальные номера, - сообщает пресс-служба ВВО.



Кроме этого, для гостей акции военнослужащие объединения провели выставку образцов оружия и обмундирования времён Великой Отечественной войны. Экспонаты были предоставлены музеем Боевой Славы общевойскового объединения и поисковым отрядом «Рысь». В мероприятии приняли участие более 200 юных патриотов Кабанского района Бурятии, среди которых юнармейцы, кадеты и учащиеся средних образовательных школ.



Следующим этапом проведения акции «Помним! Чтим! Гордимся!» станет проведение концертов в Кяхтинском, Заиграевском и Иволгинском районах республики.



