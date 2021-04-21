Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху

Акция пройдёт в Тулунже



24 апреля Боевое братство Бурятии проведёт акцию ко Дню Победы. В 10 часов утра начнётся высаживание 76 кустов черёмухи на территории Тулунжинского озера.



- Приходите со своей семьёй. Совместный труд объединяет людей, - поделился руководитель Боевого братства Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев.



По возможности нужно взять с собой рабочую одежду, лопату, лом, ведра, пакеты и мешки для мусора, а также еду. Планируется совместное чаепитие на природе.



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