Акция пройдёт в Тулунже
24 апреля Боевое братство Бурятии проведёт акцию ко Дню Победы. В 10 часов утра начнётся высаживание 76 кустов черёмухи на территории Тулунжинского озера.
- Приходите со своей семьёй. Совместный труд объединяет людей, - поделился руководитель Боевого братства Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев.
По возможности нужно взять с собой рабочую одежду, лопату, лом, ведра, пакеты и мешки для мусора, а также еду. Планируется совместное чаепитие на природе.
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Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху
Общество, Фото:
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