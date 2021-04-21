В её рамках пройдут тематические мероприятия и конкурсы
В Забайкальском крае 23 апреля будет дан старт XIV региональной экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину». В этом году торжественное мероприятие пройдёт в рамках празднования Международного дня Земли.
- Старт экологической акции пройдёт в необычном формате. В рамках празднования Международного дня Земли мы проведём для участников интеллектуальную игровую программу. Приглашённые школьники отправятся в путешествие в удивительный мир природы и истории Забайкальского края. В пути их будут ждать неожиданные приключения, интересные встречи и серьёзные испытания, - рассказала один из организаторов мероприятия, заместитель директора Забайкальского детско-юношеского центра Татьяна Кутузова.
Она также отметила, что на мероприятии участники – команды городских и сельских школ получат именные сертификаты, буклеты и тематические сувениры.
Традиционно мероприятия акции включают два модуля: первый – это тематические мероприятия, посвящённые Международному дню леса (21 апреля) и Международному дню Земли (22 апреля). Второй модуль – 13 краевых конкурсов, таких как губернаторский конкурс социально значимых проектов «Во благо природы Забайкалья», конкурс эколого-туристических маршрутов «Маршрутами природы», конкурс постов в социальной сети об уникальных геологических объектах Забайкальского края «Узнай и сохрани!».
Напомним, в 2020 году к региональной экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину» присоединились 3,5 тысячи человек из 15 районов края и города Читы. Победителями в разных номинациях и конкурсах стали более половины участников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите стартует краевая акция по охране природы
Общество, Фото:
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