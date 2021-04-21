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Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19

Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более 100 тысяч забайкальцев поставили прививку

Более 100 тысяч забайкальцев поставили прививку от COVID-19. Все они воспользовались первым компонентом вакцины от коронавируса. Более половины из них полностью вакцинированы – поставили обе прививки от коронавируса, сообщает пресс-службе краевого правительства.

- В Забайкальском крае первую аппликацию поставили 100 657 человек, из них 54 806 забайкальцев уже воспользовались второй аппликацией. Полностью вакцинированы в регионе более восьми тысяч медработников, свыше 11 тысяч человек от 60 лет, более двух тысяч сотрудников социальных и более 11 тысяч работников образовательных учреждений и другие категории граждан, - сообщила вице-премьер краевого правительства Инна Щеглова.

В Забайкалье за весь период вакцинации поступило более 126 тысяч доз инъекции от коронавируса. Для проведения вакцинации от COVID-19 организована 121 мобильная бригада, привлечён 681 медицинский работник, в том числе 205 врачей и 476 сотрудников среднего медицинского персонала. Поставить прививку забайкальцы могут в 70 стационарных и 14 передвижных пунктах вакцинации.

Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 20 апреля, в Бурятии первым компонентом привито 65 573 человека. Закончили вакцинацию 42 364 человека – это примерно 4,5% населения республики. Всего развёрнут 51 пунктов вакцинации, из них 13 по Улан-Удэ.

коронавирус вакцинация
 
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