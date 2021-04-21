В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту

Лучшие всадники Бурятии представят республику на всероссийских соревнованиях
С 16 по 18 апреля в Улан-Удэ прошли открытые чемпионат и первенство города по конному спорту. В рамках соревнований проводился отборочный этап всероссийских соревнований «Кубок Победы». В турнире приняли участие 76 всадников из конно-спортивного клуба «Роксис», конного двора «Гарцующий пони», СШОР№ 9, клуба «Белая грива» Забайкальского края и частных коневладельцев.
Чемпионат и первенство проходили в два этапа. В первый день спортсмены соревновались в манежной езде, где выступления оценивались по правильности и чёткости выполнения отдельных элементов на различных аллюрах, по импульсу и послушанию лошади, тонкости управления, гармонии пары лошадь – всадник. Во второй день всадники боролись за победу в конкуре – преодолении препятствий высотой от 50 до 100 см.
- Мы рады, что в этом году проводим долгожданное спортивное мероприятие и открытие конно-спортивного сезона 2021 года. Очень рады, что на наши старты регулярно приезжают гости из Забайкальского края. На будущее надеемся собрать ещё большее количество участников из разных регионов Сибири и Дальнего Востока, - поделился старший тренер региональной общественной организации конного спорта Ирина Ярославцева.
По итогам двух соревновательных дней спортсмены показали следующие результаты:
В манежной езде разного уровня:
1 место - Полина Суменкова («Роксис»), Имин Лиджиева («Гарцующий пони»), Алина Будникова (частный владелец);
2 место - Александра Пермякова («Роксис»), Аркадий Еманаков («Роксис»), Полина Жилина («Гарцующий пони»);
3 место - Валерия Шафиковая («Роксис»), Алина Ананьина (частный владелец), Мария Панецкая («Гарцующий пони»).
В конкуре разного уровня:
1 место - Александра Пермякова («Роксис»);
2 место - София Иванова (СШОР №9);
1 место - Елена Воротникова (СШОР №9), София Иванова (СШОР №9);
2 место - Мария Панецкая («Гарцующий пони»), Алина Ананьина (частный владелец);
3 место - Елизавета Белькевич (частный владелец), Алина Зимирева («Роксис»);
1 место - Имин Лиджиева («Гарцующий пони»), Полина Суменкова («Роксис»);
2 место - Полина Степанова (СШОР №9), Валерия Тоболова («Белая грива»);
3 место - Екатерина Рожкова («Белая грива»), Арина Побежимова (СШОР №9).
Победители и призёры соревнований получили право отстаивать честь региона на всероссийских соревнованиях «Кубок Победы», финал которого состоится в Московской области в конном центре Maxima Stables. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту
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