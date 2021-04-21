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В Улан-Удэ осуждённые померялись силушкой

В Улан-Удэ осуждённые померялись силушкой
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые тягали покрышки и метали гири

В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошли соревнования по силовому экстриму. Турнир приурочили к празднованию 60-летия первого полёта в космос, сообщили в УФСИН по Бурятии.

Первенство проводилось между тремя командами осуждённых «Мир», «Ракета», «Дружба».

Участники состязаний соревновались в таких этапах, как жим 60-килограммовой штанги лёжа, метание 16-килограммовой гири через спину, переворачивание покрышки, жим трубы весом 55 кг, перенос челночным бегом двух металлических труб весом по 47 кг каждая.

Завершающим спортивным этапом, которое помогло уравнять шансы на победу каждой из команд, стало перетягивание каната.


Победу в соревновании одержала команда «Ракета», второе место присудили команде «Мир», а третье досталось команде «Дружба». Победителям вручили переходящий кубок, кружки-термосы и ежедневники от молодёжного центра Бурятии.
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