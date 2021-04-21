В Улан-Удэ осуждённые померялись силушкой

Завершающим спортивным этапом, которое помогло уравнять шансы на победу каждой из команд, стало перетягивание каната.







В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ прошли соревнования по силовому экстриму. Турнир приурочили к празднованию 60-летия первого полёта в космос, сообщили в УФСИН по Бурятии.Первенство проводилось между тремя командами осуждённых «Мир», «Ракета», «Дружба».Участники состязаний соревновались в таких этапах, как жим 60-килограммовой штанги лёжа, метание 16-килограммовой гири через спину, переворачивание покрышки, жим трубы весом 55 кг, перенос челночным бегом двух металлических труб весом по 47 кг каждая.Победу в соревновании одержала команда «Ракета», второе место присудили команде «Мир», а третье досталось команде «Дружба». Победителям вручили переходящий кубок, кружки-термосы и ежедневники от молодёжного центра Бурятии.