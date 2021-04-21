В Улан-Удэ осуждённые смастерили брошки из георгиевской ленты

Брошки подарят ветеранам
В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ для осуждённых провели мастер-класс по изготовлению брошей из георгиевской ленты. Занятие для осуждённых провели преподаватели профессионального училища при колонии, сообщили в УФСИН по Бурятии.
В самом начале с женщинами провели инструктаж по технике безопасности с инструментами. Затем участники мастер-класса приступили к изготовлению брошей. Мастера училища поэтапно рассказали осуждённым о технике изготовления георгиевских брошей. Женщина показали несколько видов их оформления.
Изготовленные руками осуждённых броши передадут в подарок ветеранам войны и труженикам тыла.
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