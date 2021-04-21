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В Улан-Удэ яму на дороге «залатали» ковром

В Улан-Удэ яму на дороге «залатали» ковром
Общество,  Фото:anonim__03
Жители Бурятии шутят по поводу «ямочного ремонта на новый лад»

В Улан-Удэ неравнодушный водитель накрыл дорожную яму ковром. Судя по всему, образовавшийся ров подготовлен либо к грядущему дорожному ремонту, либо выполняет роль «лежачего полицейского» - подъезжая к нему, автомобилисты снижают скорость. Видео опубликовали в паблике anonim__03.

- Аладдин и волшебный ковёр, - шуточно подписали видео.


Пользователей Сети ролик рассмешил. «Из 5 миллионов хватило только на ковёр», «У меня много старых ковров», «Ямочный ремонт на новый лад», - шутят жители Бурятии.

Другие же начали давать советы по поводу «ремонта»: «В свёрнутом состоянии кидать надо было», «Вниз нужно было положить щебень или ещё что-нибудь и ковёр», «Автору надо было бы засыпать в уровень и положить ковёр. Тогда было бы здорово. А так всем кажется, что автор намеренно подосрал водителям», «Надо было рулоном скрутить и так положить».

За день видео набрало более 23 тысяч просмотров.
дороги ямочный ремонт
 
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