В Улан-Удэ яму на дороге «залатали» ковром

- Аладдин и волшебный ковёр, - шуточно подписали видео.





В Улан-Удэ неравнодушный водитель накрыл дорожную яму ковром. Судя по всему, образовавшийся ров подготовлен либо к грядущему дорожному ремонту, либо выполняет роль «лежачего полицейского» - подъезжая к нему, автомобилисты снижают скорость. Видео опубликовали в паблике anonim__03.Пользователей Сети ролик рассмешил. «Из 5 миллионов хватило только на ковёр», «У меня много старых ковров», «Ямочный ремонт на новый лад», - шутят жители Бурятии.Другие же начали давать советы по поводу «ремонта»: «В свёрнутом состоянии кидать надо было», «Вниз нужно было положить щебень или ещё что-нибудь и ковёр», «Автору надо было бы засыпать в уровень и положить ковёр. Тогда было бы здорово. А так всем кажется, что автор намеренно подосрал водителям», «Надо было рулоном скрутить и так положить».За день видео набрало более 23 тысяч просмотров.