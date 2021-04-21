Учителя из Бурятии хотят переехать в Хабаровский край

По программе «Земский учитель» в Хабаровском крае больше всего претендентов из Бурятии



В Хабаровском крае завершён приём документов в программу «Земский учитель». В конкурсном отборе принято 194 заявления педагогов из 46 регионов. Учителя из Бурятии оказались в числе самых активных.



- Наибольшее количество принятых документов поступило из республик Бурятия, Тыва, Башкортостан, а также Забайкальского, Хабаровского и Алтайского краев, Новосибирской, Челябинской областей, - сообщает министерство образования Хабаровского края.



Учителя по программе «Земский учитель» должны пять лет отработать в сёлах, либо рабочих посёлках, либо посёлках городского типа, либо городах с населением до 50 тысяч человек. В ДФО они за это получают выплату в два миллиона рублей. Отбор проходит по конкурсу.





