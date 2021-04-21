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В Улан-Удэ военные отрепетируют салют к 9 мая

В Улан-Удэ военные отрепетируют салют к 9 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тренировками будут добиваться синхронности

9 мая артиллерийское подразделение Восточного военного округа для жителей и гостей Улан-Удэ устроит праздничный салют, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Запуск салютных зарядов будет проведён с помощью двух салютных установок. Звуковой эффект обеспечат шесть артиллерийских орудий.

В Улан-Удэнском гарнизоне военнослужащие внештатного салютного дивизиона проведут ряд салютных тренировок.

Во время проведения генеральной тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», на параде Победы в Улан-Удэ впервые примут участие ударные вертолёты Ми-24, транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ. Помимо вертолётов, в мероприятии планируется задействовать истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25СМ - 10 единиц.

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салют День Победы
 
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