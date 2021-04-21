Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Награждение победителей «Звезды спасения» пройдёт в Москве 15 мая



МЧС России провёл V всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Тематикой творческих произведений стало отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения. В текущем году фестиваль дополнен специальной темой, посвящённой 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, подвигу ликвидаторов этой крупнейшей радиационной катастрофы современности.



В номинации «Изобразительное творчество» победу одержал Никита Е., ученик специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 1-2 вида города Улан-Удэ. Никита занимается в арт-студии дома творчества «Креатив плюс» под руководством Светланы Павловой. Он является призёром и победителем многих международных, региональных, республиканских и городских конкурсов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



По информации комитета по образованию администрации Улан-Удэ, также в номинации «изобразительное творчество» дипломом второй степени награждена Татьяна К. – воспитанница образцовой студии изобразительного искусства «Взгляд» городского дворца детского (юношеского) творчества. Вместе с ней обладателем диплома за вклад в подготовку проведения фестиваля стала Татьяна Шаповалова, руководитель студии «Взгляд».



Награждение победителей второго этапа конкурса пройдёт 15 мая в Москве в ходе заключительного гала-концерта фестиваля.

