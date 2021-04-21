 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

Перезагрузка бизнеса: регистрация на онлайн-форум «СБЕР Бизнес | Live»

20 апреля

Популярное

Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале

Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки РБ
Награждение победителей «Звезды спасения» пройдёт в Москве 15 мая

МЧС России провёл V всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения». Тематикой творческих произведений стало отражение ежедневной работы пожарных, спасателей и других специалистов службы спасения. В текущем году фестиваль дополнен специальной темой, посвящённой 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, подвигу ликвидаторов этой крупнейшей радиационной катастрофы современности.

В номинации «Изобразительное творчество» победу одержал Никита Е., ученик специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 1-2 вида города Улан-Удэ. Никита занимается в арт-студии дома творчества «Креатив плюс» под руководством Светланы Павловой. Он является призёром и победителем многих международных, региональных, республиканских и городских конкурсов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

По информации комитета по образованию администрации Улан-Удэ, также в номинации «изобразительное творчество» дипломом второй степени награждена Татьяна К. – воспитанница образцовой студии изобразительного искусства «Взгляд» городского дворца детского (юношеского) творчества. Вместе с ней обладателем диплома за вклад в подготовку проведения фестиваля стала Татьяна Шаповалова, руководитель студии «Взгляд».

Награждение победителей второго этапа конкурса пройдёт 15 мая в Москве в ходе заключительного гала-концерта фестиваля.
Улан-Удэ Бурятия фестиваль школа конкурс МЧС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале
Школьник из Улан-Удэ одержал победу во всероссийском фестивале
Общество, 21.04.2021
Награждение победителей «Звезды спасения» пройдёт в Москве 15 мая
Хоккеисты Улан-Удэ поборются за кубок губернатора в Иркутске
Хоккеисты Улан-Удэ поборются за кубок губернатора в Иркутске
Общество, 21.04.2021
В соревнованиях по хоккею с мячом примут участие 16 команд от Читы до Красноярска
В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту
В Улан-Удэ прошли соревнования по конному спорту
Общество, 21.04.2021
Лучшие всадники Бурятии представят республику на всероссийских соревнованиях
В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады
В Иркутской области проведут этап специальной Олимпиады
Общество, 21.04.2021
Соревнования по футболу и настольному теннису пройдут в Ангарском городском округе
Районы Бурятии засыпало снегом
Районы Бурятии засыпало снегом
Общество, 21.04.2021
Синоптики прогнозируют снег в течение ещё двух ближайших дней  
Дирижёр из Бурятии дебютировал в большом зале Петербургской филармонии
Дирижёр из Бурятии дебютировал в большом зале Петербургской филармонии
Общество, 21.04.2021
Выступал Академический симфонический оркестр
В Иркутской области областной маткапитал разрешили тратить на покупку земли
В Иркутской области областной маткапитал разрешили тратить на покупку земли
Общество, 21.04.2021
Также средства регионального маткапитала хотят разрешить направлять на медуслуги
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились верблюжата
В Этнографическом музее в Улан-Удэ родились верблюжата
Общество, 21.04.2021
Жителям республики предлагают придумать малышам имена
В Бурятии стреляют приставы со всей России
В Бурятии стреляют приставы со всей России
Общество, 21.04.2021
В Улан-Удэ определяют лучших стрелков среди судебных приставов страны. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык
В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык
Общество, 21.04.2021
В Бурятии девушка-колясочница поднимется на Мунку-Сардык
Ариунбаатар Ганбаатар дал сольный концерт в Петербурге
Ариунбаатар Ганбаатар дал сольный концерт в Петербурге
Общество, 21.04.2021
Выступление состоялось в концертном зале Мариинского театра
Иркутская область вовсю готовится к паводкам
Иркутская область вовсю готовится к паводкам
Общество, 21.04.2021
В восьми районах дежурят рабочие группы контроля паводковой обстановки
В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг барельефа бурятскому композитору
В Улан-Удэ разгорелся скандал вокруг барельефа бурятскому композитору
Общество, 21.04.2021
Дочь автора слов гимна Бурятии возмущена грубой ошибкой
Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху
Улан-удэнцы высадят на озере черёмуху
Общество, 21.04.2021
Акция пройдёт в Тулунже
Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19
Забайкалье опережают Бурятию по вакцинации от COVID-19
Общество, 21.04.2021
Более 100 тысяч забайкальцев поставили прививку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^