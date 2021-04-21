Расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ, изменится с 21 апреля

Разница с предыдущим графиком составит от 1 до 50 минут



С 21 апреля изменится расписание движения пассажирских поездов №8 Омск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №62 Москва – Владивосток, №362 Иркутск – Наушки, №7 Владивосток – Омск, №11 Владивосток – Самара. Изменения вызваны технологическими причинами.



В апреле, мае и июне этого года разница составит от +1 до +50 минут по сравнению с прежним расписанием. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



Кроме этого, в Иркутской области с 21 апреля по 27 октября по средам пригородный поезд №6406 Нижнеудинск - Тулун будет курсировать по временному расписанию. Изменение графика движения связано с проведением ремонтных работ.

