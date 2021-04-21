1,7 млн тонн внешнеторговых грузов перевезено через трансграничный участок Россия – Монголия в I квартале
В период с января по март 2021 года через пограничный железнодорожный переход, расположенный между железнодорожными станциями Наушки в Бурятии и Сухэ-Батор в Монголии, проследовало более 1,7 млн тонн внешнеторговых грузов.
Объёмы экспортных грузов, переданных по железной дороге из России в Монголию и транзитом в Китай, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12% и составили более 1,4 млн тонн. При этом на 76% увеличились объёмы импортных грузоперевозок, достигнув суммарного результата в 294 тысяч тонн. Рост показателей во многом связан со значительным увеличением количества контейнерных поездов, следующих через пограничный участок.
Результаты совместной работы железнодорожников двух стран были озвучены в ходе совещания начальника Восточно-Сибирской железной дороги Вадима Владимирова и исполняющего обязанности начальника АО «Улан-Баторская железная дорога» Игоря Милостных, прошедшего в режиме видеоконференции. В ходе совещания стороны обсудили ключевые вопросы взаимодействия, в частности – организацию совместной работы в условиях противоэпидемических ограничений, введённых на территории Монголии. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Увеличились грузоперевозки поездом из Бурятии в Монголию
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