Чита выберет лучших юных гитаристов

Начался приём заявок на конкурс исполнительского мастерства среди подростков
В столице Забайкалья стартовал приём заявок на конкурс гитарной песни «Звенящие струны». Мероприятие будет посвящено теме «Эти песни под гитару знают все».
На конкурсе допускается исполнение шлягеров бардовской, авторской эстрадной песни и песен из репертуара рок-групп. Принять участие могут учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 лет.
Конкурс исполнительского мастерства проводится дистанционно по номинациям: ансамбль, дуэт, трио, сольное исполнение, авторская песня, инструментальное исполнение.
Заявки и видеоматериалы принимаются до 23 апреля по электронному адресу: nastas-1980@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации города Чита.
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