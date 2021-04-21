Чита выберет лучших юных гитаристов

Начался приём заявок на конкурс исполнительского мастерства среди подростков



В столице Забайкалья стартовал приём заявок на конкурс гитарной песни «Звенящие струны». Мероприятие будет посвящено теме «Эти песни под гитару знают все».



На конкурсе допускается исполнение шлягеров бардовской, авторской эстрадной песни и песен из репертуара рок-групп. Принять участие могут учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 лет.



Конкурс исполнительского мастерства проводится дистанционно по номинациям: ансамбль, дуэт, трио, сольное исполнение, авторская песня, инструментальное исполнение.



Заявки и видеоматериалы принимаются до 23 апреля по электронному адресу: nastas-1980@mail.ru, сообщает пресс-служба администрации города Чита.



Возрастное ограничение 12+

